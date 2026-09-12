Grünau schießt sich im Derby zurück an die Spitze

Die Tabellenführung der Regionalliga Nord ist wieder in Wals-Grünau beheimatet. Die Flachgauer gewannen am Samstag dominant das Derby gegen St. Johann. Bei den Pongauern gab es nach Schlusspfiff mächtig Schiri-Ärger.
Zurück an die Tabellenspitze! Das war das Motto von Wals-Grünau im Regionalliga-Derby gegen St. Johann. Und die Flachgauer brachten dieses auch auf dem Platz. Am Ende gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Huber-Rieder mit 2:1.
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In einer einseitigen ersten Halbzeit war Stürmer Christian Schnöll der entscheidende Mann auf dem Platz. Der 30-Jährige hatte nicht nur die erste Topchance nach nur wenigen Sekunden, sondern katapultierte sich mit einem Doppelpack (14., 41.) auch an die Spitze der Torschützenliste der Regionalliga Nord. Das zwischenzeitliche 1:1 der Gäste von Bercel Uzunov (32.) machte die Partie nur kurz spannend. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon viel höher führen müssen und haben es unnötig spannend gemacht. Am Ende haben wir aber wieder gewonnen und sind sehr glücklich“, sagte der Doppelpacker der „Krone“.
Grünaus Nika verschießt Elfmeter
Nach dem Seitenwechsel legten die Pongauer alles auf die Waagschale und fingen sich dadurch den einen oder anderen Konter.
Schlussmann Manuel Wallinger hielt die Kletzl-Elf allerdings im Spiel und parierte sogar einen Elfmeter von Angreifer Petrit Nika.
Ich habe garnichts gesagt sondern nur darauf hingewiesen, dass er ein Foul kurz vor Schluss nicht gesehen hat.
Arkadiusz MAZUREK, Stürmer St. Johann
Bild: Andreas Tröster
Hitzige Szenen nach Schlusspfiff
Nach Schlusspfiff kassierte Arkadiusz Mazurek sogar noch einen Platzverweis. „Ich habe garnichts gesagt sondern nur darauf hingewiesen, dass er ein Foul kurz vor Schluss nicht gesehen hat“, konnte es der Pole nicht fassen. Auch Sektionsleiter Fatih Yilmaz war bedient. „Ich bin richtig genervt. Die Schiedsrichter bei uns lassen sich einfach nichts sagen und drohen sofort mit einer Anzeige. Deshalb ist es besser, sich lieber nicht zu äußern“, schimpfte Yilmaz, der mit der Leistung der St. Johanner insgesamt zufrieden war, über den Auftritt von Schiedsrichter Armin Talic.
Grünau bleibt damit auch nach sieben Runden die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Regionalliga Nord und grüßt somit wieder von der Tabellenspitze, die sich Gurten über Nacht geschnappt hatte. St. Johann rangiert auf Platz sieben.
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