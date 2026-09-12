Grünau schießt sich im Derby zurück an die Spitze

In einer einseitigen ersten Halbzeit war Stürmer Christian Schnöll der entscheidende Mann auf dem Platz. Der 30-Jährige hatte nicht nur die erste Topchance nach nur wenigen Sekunden, sondern katapultierte sich mit einem Doppelpack (14., 41.) auch an die Spitze der Torschützenliste der Regionalliga Nord. Das zwischenzeitliche 1:1 der Gäste von Bercel Uzunov (32.) machte die Partie nur kurz spannend. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon viel höher führen müssen und haben es unnötig spannend gemacht. Am Ende haben wir aber wieder gewonnen und sind sehr glücklich“, sagte der Doppelpacker der „Krone“.