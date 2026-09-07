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„Ernsthaft in Gefahr“

Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD

Außenpolitik
07.09.2026 14:27
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Wie geht es weiter mit Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem Wahldebakel seiner Partei in Sachsen-Anhalt weiter? Montagnachmittag gab der CDU-Chef eine erste Pressekonferenz. Darin zeigte sich der 70-Jährige erschüttert über das Ergebnis, machte gegenüber dem Wahlsieger AfD jedoch eine klare Ansage ...

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Merz zerknirscht: „Das ist die schwerste Niederlage für die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten.“ Das sei schmerzhaft und könne nicht folgenlos bleiben.

„Das erschüttert unsere Partei bis in die Grundfeste“
Bereits zuvor sprach er laut eigener Aussage im CDU-Bundesvorstand von „einer tektonischen Erschütterung unseres Parteiensystems.“ Und weiter: „Das erschüttert unsere Partei bis in die Grundfeste. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, auch ich nicht, auch nicht die Bundesregierung.“

Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

SPD und CDU „ernsthaft im Gefahr“
Auf die Frage, ob man am Wahlergebnis „das Ende der großen Volksparteien“ sehe, antwortete Merz: „Die Frage kann ich nicht abschließend beantworten. Ich sehe nur, dass die beiden Volksparteien, die wir mal hatten, ernsthaft in Gefahr sind. Das gilt für die SPD schon länger, aber das gilt für uns auch“, so der Kanzler.

Ansage an AfD: „Die Minderheit ist nicht der Feind der Mehrheit“
Gleichzeitig machte der angeschlagene Kanzler eine klare Ansage Richtung AfD: „Die Minderheit ist nicht der Feind der Mehrheit.“ Die Bundesregierung werde dafür sorgen, dass das Grundgesetz weiterhin gelte. Das sei auch eine Botschaft „an die Freunde in Europa“.

Merz will am Reformkurs der Regierung festhalten
Der CDU-Chef erinnerte SPD-Chef Lars Klingbeil an dessen Reformrede im Frühjahr bei der Bertelsmann-Stiftung. Deutschland brauche Reformen, davon sei er fest überzeugt. Das müsse die Bundesregierung nun auch umsetzen. „Meine Entschlossenheit, den Reformkurs umzusetzen, ist nicht gebrochen“, betonte Merz. Gleichzeitig fügte er hinzu: „Die Lebenssituation vieler Menschen ist schwierig.“ Er könne die „Ängste der Menschen“ nachvollziehen. Die CDU müsse seiner Meinung nach besser werden. „Die Bevölkerung will andere Antworten haben.“ Er werde vor dieser Verantwortung nicht davonlaufen. 

(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Kanzler schließt Rücktritt aus 
Von einem Rücktritt seiner Person will er nichts wissen. „Ich weiß um meine persönliche Verantwortung im Land“ und er wisse um die gemeinsame Lage, die dazu „verpflichtet, die gemeinsame Arbeit fortzusetzen.“ Vor dieser Verantwortung wolle er nicht davonlaufen. 

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Schulze kündigt „personelle Konsequenzen“ an
Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Sven Schulze kündigte unterdessen „personelle Konsequenzen“ nach dem Wahldebakel an. Er werde noch am Montagabend dem CDU-Landesvorstand von Sachsen-Anhalt einen Plan vorlegen, wie es weitergehen könne. Der Regierungsauftrag liege bei der AfD, so Schulze.

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