Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD

Merz will am Reformkurs der Regierung festhalten

Der CDU-Chef erinnerte SPD-Chef Lars Klingbeil an dessen Reformrede im Frühjahr bei der Bertelsmann-Stiftung. Deutschland brauche Reformen, davon sei er fest überzeugt. Das müsse die Bundesregierung nun auch umsetzen. „Meine Entschlossenheit, den Reformkurs umzusetzen, ist nicht gebrochen“, betonte Merz. Gleichzeitig fügte er hinzu: „Die Lebenssituation vieler Menschen ist schwierig.“ Er könne die „Ängste der Menschen“ nachvollziehen. Die CDU müsse seiner Meinung nach besser werden. „Die Bevölkerung will andere Antworten haben.“ Er werde vor dieser Verantwortung nicht davonlaufen.