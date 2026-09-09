Wenn KI Online-Verkäufer als Betrüger „erkennt“

Wer gebrauchte Dinge verkaufen will, kann im Internet schnell selbst zum Opfer oder sogar zum „Betrüger“ werden. Die „Krone“ zeigt, worauf zu achten ist und wie man den Fallen gut und sicher entgehen kann.
Den Kleiderschrank ausmisten, den Keller leeren, sich von Dingen trennen, die ohnehin nur herumliegen: Online-Verkaufsplattformen machen das Loswerden alter Sachen einfach. Der digitale Flohmarkt boomt – doch mit ihm auch die Kriminalität.
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