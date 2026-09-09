„Habe Zweifel, ob Notdienst umsetzbar ist!“

In den Salzburger Seniorenheimen sind die Teams gespannt, ob die Maßnahmen aus der Pflegeplattform III, die das Land gerade präsentierte, auch wirklich kommen. Skepsis gibt es, ob der Pflegenotdienst auch in den Regionen umsetzbar ist.
„Es ist ein richtiger Schritt“, meint Ulrich Eger, Leiter der Seniorenwohnanlage in Zell am See mit aktuell 82 Betten. Mit dem derzeitigen Personalstand ist er einigermaßen zufrieden. 34 Vollzeitstellen sind besetzt. Auch Unterstützung aus den Philippinen ist am Start. Was ihn stört:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.