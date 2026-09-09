Radikale Anti-Smartphone-Front macht in Wien mobil

Die digitale Dauerpräsenz verdränge persönliche Begegnungen, fördere Selbstdarstellung und trage zur gesellschaftlichen Spaltung bei. Ein Mensch, der in den 1980er-Jahren ins Koma gefallen wäre und heute wieder aufwachen würde, könnte denken, „es sei eine Seuche ausgebrochen, die unsere Öffentlichkeit bis in den letzten Winkel infiziert hat, da überall und an jeder Ecke Menschen nur noch in ihren elektronischen Spiegel starren“, so Flügel.