Gemeinde Lech schließt 2025 mit Millionen-Loch ab

Hohe Abgaben an Tourismus GmbH und ans Land

Im vergangenen Jahr trieben auch die laufenden Kosten das Minus weiter in die Höhe. So stiegen durch die Abschreibungen auf das Gemeindevermögen die Sachaufwendungen spürbar. Parallel dazu führten die erfreulich hohen Tourismuseinnahmen zu steigenden Transferzahlungen an die Lech-Zürs Tourismus GmbH. Eine weitere Dauerbelastung sind die Pflichtabgaben an das Land Vorarlberg für den Sozialfonds, den Landesgesundheitsfonds und die Landesumlage, die im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent auf insgesamt rund drei Millionen Euro kletterten.