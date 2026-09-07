Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?

Spekulationen über Überläufer von CDU zur AfD

Die CDU stürzte ab auf 17,2 Prozent (37,1) – ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Seit geraumer Zeit wurde spekuliert, ob es Überläufer aus der CDU zur AfD geben könnte. Ein paar AfD-Politiker erzählten, es gebe Gespräche mit CDU-Landtagsabgeordneten, ob die sich einen Wechsel zu der rechten Partei vorstellen könnten. Doch Namen nennen sie nicht – und Belege gibt es auch keine.