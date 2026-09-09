„Wenn ich einen Tag lang Doskozil wäre, dann …“

Als Schüler hatte Gerald Fleischhacker große Pläne. Rennfahrer, Rockstar oder Manager werden – Hauptsache irgendwas mit Tempo, Ruhm und wenig Elternabend. Geworden ist er Radiomoderator. Fast 20 Jahre lang unterhielt der gebürtige Grazer ganz Österreich, unter anderem bei Antenne Steiermark, Radio Wien und Ö3. Seit 2010 steht der mittlerweile 56-Jährige auf der Kabarettbühne und hat damit genau den Beruf gefunden, in dem sich all seine Kindheitsträume wunderbar kombinieren lassen: ein bisschen Rockstar, ein bisschen Manager und gelegentlich Rennfahrer, wenn es darum geht, rechtzeitig zur Schule zu kommen.