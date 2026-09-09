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Gerald Fleischhacker

„Wenn ich einen Tag lang Doskozil wäre, dann …“

Burgenland
09.09.2026 05:00
Ein Mann mit dem Herz am rechten Fleck: Kabarettist Gerald Fleischhacker
Ein Mann mit dem Herz am rechten Fleck: Kabarettist Gerald Fleischhacker(Bild: zVg)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Am 11. September gastiert Kabarettist Gerald Fleischhacker mit seinem neuen Programm „Alter nicer Mann“ im burgenländischen Oggau. Der „Krone“ erklärte er vorab, warum nett sein cool ist, welche Männer bei Frauen nix reißen, wieso die Blockflöte wegmuss – und mit welchen Prestigeprojekten Landeshauptmann Doskozil wirklich punkten könnte. 

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Als Schüler hatte Gerald Fleischhacker große Pläne. Rennfahrer, Rockstar oder Manager werden – Hauptsache irgendwas mit Tempo, Ruhm und wenig Elternabend. Geworden ist er Radiomoderator. Fast 20 Jahre lang unterhielt der gebürtige Grazer ganz Österreich, unter anderem bei Antenne Steiermark, Radio Wien und Ö3. Seit 2010 steht der mittlerweile 56-Jährige auf der Kabarettbühne und hat damit genau den Beruf gefunden, in dem sich all seine Kindheitsträume wunderbar kombinieren lassen: ein bisschen Rockstar, ein bisschen Manager und gelegentlich Rennfahrer, wenn es darum geht, rechtzeitig zur Schule zu kommen.

Aktuell tourt Fleischhacker mit seinem Programm „Alter nicer Mann“ durch Österreich. Am 11. September macht er im Gemeindekeller Oggau Station. Das Burgenland hält er dafür für geradezu ideal: „Die Zeit hier wirkt auf mich immer so entschleunigend, dass ich alt werden könnte und vor lauter Entspanntheit gleichzeitig jung bliebe. Für Beschleunigung sorgen eh die Kids. Da muss ich aktiv dagegen arbeiten.“

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