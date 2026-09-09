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Boot mit Journalisten an Vulkan vermisst

Ausland
09.09.2026 09:15
Verzweifelt suchen die Retter nach den Vermissten, die Wetterverhältnisse sind zum Teil sehr ...
Verzweifelt suchen die Retter nach den Vermissten, die Wetterverhältnisse sind zum Teil sehr schwierig.(Bild: Krone-Collage/EPA/BASARNAS / HANDOUT, AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fünf Journalisten und drei weitere Passagiere eines nahe dem indonesischen Vulkan Anak Krakatau verschollenen Bootes werden seit Tagen vermisst.

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Die Gruppe war am Montag von der Küste der Provinz Banten auf Java in See gestochen, um die jüngste Eruption des Vulkans zu dokumentieren, wie die Behörden mitteilten. Der Ausbruch des Anak Krakatau am Freitag vergangener Woche hatte den Flugverkehr in dem Inselstaat ins Chaos gestürzt und weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Bei den vermissten Journalisten handelt es sich um indonesische Staatsbürger, einer von ihnen arbeitete den Angaben zufolge für die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. An Bord waren außerdem der Kapitän, ein Besatzungsmitglied und ein Guide. Laut der Rettungsbehörde Basarnas gab es zuletzt am Montagnachmittag (Ortszeit) Kontakt zu der Gruppe. Örtlichen Medien zufolge hatte der Guide noch ein Foto von sich in der Nähe des Anak Krakatau verschickt. Danach brach die Verbindung zu dem Boot ab.

Der Vulkan spuckte Rauch und Asche.
Der Vulkan spuckte Rauch und Asche.(Bild: AFP/HANDOUT)

Suche mit Wärmebild-Drohnen
An der Suche beteiligten sich auch das Militär, die Polizei und Fischer in der Region. Wegen gefährlicher Wetterbedingungen und hoher Wellen musste sie aber zeitweise eingestellt werden. Weil aufgrund der weiterhin in der Luft schwebenden Vulkanasche weder Hubschrauber noch Flugzeuge eingesetzt werden konnten, sollten zwei Wärmebild-Drohnen verwendet werden, wie Einsatzkoordinator Rizky Dwianto sagte.

Der Ausbruch hatte zur zeitweisen Schließung mehrerer wichtiger Flughäfen auf Java und Sumatra ...
Der Ausbruch hatte zur zeitweisen Schließung mehrerer wichtiger Flughäfen auf Java und Sumatra geführt – mehr als 170.000 Passagiere waren zu Wochenbeginn betroffen.(Bild: EPA/FAISAL RAMADHAN)

Eine konkrete Erklärung für das Verschwinden des Bootes gibt es bisher nicht. Das Gebiet ist allerdings derzeit besonders unruhig: Der Ausbruch des Anak Krakatau dauerte rund 25 Stunden und auch jetzt stößt er noch weiterhin in regelmäßigen Abständen Asche und Lava aus. Die indonesische Vulkanologiebehörde PVMBG hält den Vulkan deshalb auf der zweithöchsten Warnstufe 3 und hat eine Sperrzone von drei Kilometern um den Krater festgelegt.

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„Kind des Krakatau“
Der Name Anak Krakatau bedeutet „Kind des Krakatau“. Der Feuerberg, der zwischen Java und Sumatra liegt, entstand nach der gewaltigen Eruption des Krakatau im Jahr 1883 aus dessen Caldera - also der großen kesselförmigen Vertiefung, die beim Einsturz des Vulkans entstand. 1929 ragte der neue Vulkan erstmals über die Meeresoberfläche.

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