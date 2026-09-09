Bursche (15) nach Alkofahrt mit Moped verurteilt

Der junge Lenker hatte im Kreuzungsbereich eine Stopptafel überfahren, dann landete das Zweirad im Straßengraben. Die Bilanz: zwei Verletzte und eine Bewährungsstrafe für den 15-Jährigen.
Mit mehr als 60 Kilometer pro Stunde raste ein 15-Jähriger Mitte Juli mit seinem Moped ungebremst über eine Stopptafel im Bezirk Scheibbs (NÖ). Obwohl der Jugendliche zuvor Bier und auch Spritzer getrunken hatte. Er wollte eine Freundin nach Hause bringen. Doch so weit kam es nicht.
Der junge Lenker krachte gegen einen Randstein, seine junge Mitfahrerin wurde gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Die 14-Jährige und der 15-Jährige landeten schließlich schwer verletzt im Straßengraben. Obwohl sie wusste, dass er alkoholisiert war, stieg sie zu ihm aufs Moped.
Langwieriger Heilungsprozess
Die traurige Verletzungsbilanz: Das Mädchen erlitt einen Schlüsselbeinbruch und brach sich zehn (!) Rippen samt Riss in der Lunge. Die 14-Jährige musste operiert werden, eine weitere OP folgt im Oktober. Die Schmerzen quälen sie bis heute. Der junge Unfalllenker erlitt einen Nasen- und Kieferbruch, Platzwunden an Lippe und Oberarm sowie eine Gehirnerschütterung.
Urteil ist bereits rechtskräftig
Der Jugendliche bekannte sich für seinen „schwerwiegenden Fehler“ schuldig und fasste im Landesgericht St. Pölten vier Monate Bewährung wegen fahrlässiger Körperverletzung aus. Seinen frischen Führerschein ist er auch los. Das Opfer erhält fürs Erste 2000 Euro Schmerzensgeld.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.