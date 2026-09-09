Bursche (15) nach Alkofahrt mit Moped verurteilt

Mit mehr als 60 Kilometer pro Stunde raste ein 15-Jähriger Mitte Juli mit seinem Moped ungebremst über eine Stopptafel im Bezirk Scheibbs (NÖ). Obwohl der Jugendliche zuvor Bier und auch Spritzer getrunken hatte. Er wollte eine Freundin nach Hause bringen. Doch so weit kam es nicht.