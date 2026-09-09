Svazek: „Verschenken kein Kindergarten-Geld“

Salzburg liegt dabei im Mittelfeld. Der Bund stellt Salzburg in der aktuellen Periode pro Kindergartenjahr 12,7 Millionen Euro zur Verfügung. Davon sind fünf Millionen für Besuchspflicht (Ersatz für Elternbeitrag im Gratis-Jahr) und 7,6 Millionen Euro für sprachliche Frühförderung und Ausbau des Angebots zu verwenden. Für Sprachförderung holte Salzburg 2024/245 drei Millionen Euro für 213 Projekte ab. Das passierte in 51,33 Prozent der infrage kommenden Einrichtungen.