15 Kicker halten blau-gelbe Fahne im Oberhaus hoch

Der Traum von der Bundesliga blieb den NÖ-Klubs seit dem Abstieg der Admira 2022 verwehrt. Einen blau-gelben Anstrich gibt’s im rot-weiß-roten Oberhaus trotzdem. Insgesamt 15 Niederösterreicher halten die Landesfahne hoch, zählen bei ihren Klubs oftmals zu den Leistungsträgern. Allen voran Youngster Jakob Schöller. Der Mödlinger ist Rapids Zukunftshoffnung in der Abwehr, aber leider auch regelmäßig verletzt. Neben Schöller gibt’s bei Grün-Weiß mit dem Tullner Dominik Vincze und dem Ruprechtshofner Jonas Auer zwei weitere NÖ-Kicker.