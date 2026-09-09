Verhafteter Grillhaus-Chef plante Millionenbetrug

Klick, Ratsch, Klick: Ein Mann prahlt stolz mit einer Handfeuerwaffe, die er vor laufender Handykamera durchlädt: Das Video zeigt keinen Unbekannten, sondern ist ein Beweisstück für das Treiben von Grillhaus-Clan-Chef Mirsad A. in Wien, diesmal passend zu Aussagen, dass er Kontrahenten gern mit einer – zumindest täuschend echt aussehenden – Waffe gedroht haben soll. Es ist nur eines von unzähligen neuen Indizien, die sich inzwischen bei den Ermittlern türmen.