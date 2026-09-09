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Flut an neuen Indizien

Verhafteter Grillhaus-Chef plante Millionenbetrug

Wien
09.09.2026 05:00
Berichte, dass Mirsad A. Menschen auch mit einer Pistole bedrohte, erhalten durch Beweismaterial ...
Berichte, dass Mirsad A. Menschen auch mit einer Pistole bedrohte, erhalten durch Beweismaterial Auftrieb, das der „Krone“ zugespielt wurde.(Bild: zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Brandstiftung, Raub, das Abzocken eines blinden Restaurantgasts: Das könnten für Grillhaus-Chef Mirsad A. nur „Kleinigkeiten“ nebenbei und die Vorbereitung für sein großes Ding gewesen sein: Versicherungsbetrug im Ausmaß von mindestens 1,5 Millionen Euro. Indizien – auch für seine Gefährlichkeit – häufen sich.

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Klick, Ratsch, Klick: Ein Mann prahlt stolz mit einer Handfeuerwaffe, die er vor laufender Handykamera durchlädt: Das Video zeigt keinen Unbekannten, sondern ist ein Beweisstück für das Treiben von Grillhaus-Clan-Chef Mirsad A. in Wien, diesmal passend zu Aussagen, dass er Kontrahenten gern mit einer – zumindest täuschend echt aussehenden – Waffe gedroht haben soll. Es ist nur eines von unzähligen neuen Indizien, die sich inzwischen bei den Ermittlern türmen.

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