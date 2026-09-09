Verhafteter Grillhaus-Chef plante Millionenbetrug

Brandstiftung, Raub, das Abzocken eines blinden Restaurantgasts: Das könnten für Grillhaus-Chef Mirsad A. nur „Kleinigkeiten“ nebenbei und die Vorbereitung für sein großes Ding gewesen sein: Versicherungsbetrug im Ausmaß von mindestens 1,5 Millionen Euro. Indizien – auch für seine Gefährlichkeit – häufen sich.
Klick, Ratsch, Klick: Ein Mann prahlt stolz mit einer Handfeuerwaffe, die er vor laufender Handykamera durchlädt: Das Video zeigt keinen Unbekannten, sondern ist ein Beweisstück für das Treiben von Grillhaus-Clan-Chef Mirsad A. in Wien, diesmal passend zu Aussagen, dass er Kontrahenten gern mit einer – zumindest täuschend echt aussehenden – Waffe gedroht haben soll. Es ist nur eines von unzähligen neuen Indizien, die sich inzwischen bei den Ermittlern türmen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.