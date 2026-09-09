„Lachnummer!“ Torwart-Patzer sorgt für Aufregung

Inter-Torwart Josep Martinez hat sich im Champions-League-Spitzenspiel gegen Real Madrid (1:2) einen folgenschweren Patzer geleistet und damit für Diskussionen gesorgt. „Ich weiß nicht, was sich die manchmal denken“, schüttelt auch Ex-ÖFB-Teamspieler Andreas Herzog bei Sky Sport Austria ungläubig den Kopf.
Nach etwa 23 gespielten Minuten und beim Stand von 1:0 für Real Madrid ließ Torwart Martinez die Inter-Fans verzweifeln. Einen Rückpass von Benjamin Pavard konnte der Schlussmann der Italiener zunächst nicht einwandfrei stoppen. Dann ließ er sich lange Zeit und sah sich deshalb plötzlich Real-Routinier Federico Valverde gegenüber.
Martinez versuchte diesen zu umdribbeln – eine Aktion, die gründlich schiefging. Valverde schnappte sich den Ball und vollendete zum 2:0. Ein heftiger Nackenschlag für die Italiener und ein unnötiges Gegentor für Martinez.
„Eine Lachnummer“
„Es gibt Zeiten, wo die Tormänner glauben, dass sie Fußballer sind. Er hatte die Chance, den Ball wegzuspitzeln. Eine Lachnummer“, zog Experte Jan Age Fjörtoft anschließend ein knallhartes Fazit. Auch in den sozialen Netzwerken wurde die Szene gleich aufgegriffen. Bei den Tifosi aus Mailand überwog dabei natürlich der Ärger über den eigenen Torhüter.
Auch Ex-Kicker Herzog übt Kritik: „Du nimmst dir sicher viel vor, spielst im schönsten Tempel in Europa und dann machst du solche Geschenke“, so der 57-Jährige und weiter: „Ich weiß nicht, was sich die manchmal denken. Er kriegt den Ball, hat von der Körperposition her gar nicht die Möglichkeit, dass er ihn mit dem ersten Kontakt weit weg schießen kann. Dass er dann irgendwann unter Druck kommt, dass er dann im Fünfer zum Dribbeln anfängt, das ist schon bitter.“
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