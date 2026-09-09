„Lachnummer!“ Torwart-Patzer sorgt für Aufregung

Auch Ex-Kicker Herzog übt Kritik: „Du nimmst dir sicher viel vor, spielst im schönsten Tempel in Europa und dann machst du solche Geschenke“, so der 57-Jährige und weiter: „Ich weiß nicht, was sich die manchmal denken. Er kriegt den Ball, hat von der Körperposition her gar nicht die Möglichkeit, dass er ihn mit dem ersten Kontakt weit weg schießen kann. Dass er dann irgendwann unter Druck kommt, dass er dann im Fünfer zum Dribbeln anfängt, das ist schon bitter.“