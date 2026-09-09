Daniel Nader Memorial: Boxsport als Leidenschaft

Am 12. September steht der Tennisclub La Ville in Wien im Zeichen des Boxsports. Im Rahmen des „Daniel Nader Memorial“ gibt es am Samstagabend ein umfassendes Programm mit mehreren Höhepunkten. Darunter einen Vergleich zwischen Bayern und Österreich und drei Profikämpfe.
Bayern gegen Österreich – so lautet einer der Höhepunkte des Abends. Im olympischen Boxen trifft nämlich eine Auswahl des Wiener Boxverbandes in einem prestigeträchtigen Vergleichskampf auf eine starke Auswahl aus Bayern.
Nachwuchshoffnung im Ring
Zudem werden alle Boxfans in den Genuss von gleich drei Profikämpfen kommen. In den Ring steigen Ricardo Dieguez, Bob Anthony Agyei sowie Lokalmatador Howig Grigorijan. Abseits davon ist auch der Auftritt von Ivan Bezhulyi ein besonderer Höhepunkt. Die Nachwuchshoffnung wird im Oktober für Österreich an der U19-Weltmeisterschaft antreten.
Das Daniel Nader Memorial soll aber nicht nur hochklassigen Boxsport präsentieren, sondern zugleich an einen Mann erinnern, der den österreichischen Boxsport und zahlreiche Athletinnen und Athleten über viele Jahre begleitet und geprägt hat. Tickets für das Event sind online erhältlich.
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