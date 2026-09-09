Daniel Nader Memorial: Boxsport als Leidenschaft

Nachwuchshoffnung im Ring

Zudem werden alle Boxfans in den Genuss von gleich drei Profikämpfen kommen. In den Ring steigen Ricardo Dieguez, Bob Anthony Agyei sowie Lokalmatador Howig Grigorijan. Abseits davon ist auch der Auftritt von Ivan Bezhulyi ein besonderer Höhepunkt. Die Nachwuchshoffnung wird im Oktober für Österreich an der U19-Weltmeisterschaft antreten.