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Welches Produkt gewinnt die „Konsum-Ente 2026“?

Österreich
09.09.2026 08:52
Auch dieses Jahr wurden wieder fünf Schummel-Produkte nominiert.
Auch dieses Jahr wurden wieder fünf Schummel-Produkte nominiert.(Bild: VKI)
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Von krone.at

Seit mehr als 15 Jahren sammelt der Verein für Konsumenteninformation (VKI) Hinweise von Konsumenten, die Unstimmigkeiten oder Ärgernisse bei Lebensmitteln melden. Fünf Produkte stehen alljährlich zur Wahl der „Konsum-Ente“. Die Abstimmung ist ab sofort bis 9. Oktober möglich.

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Folgende Produkte wurden heuer nominiert (in alphabetischer Reihung):

  • Bardollini Pistachio Cookies – übergroße Verpackung: Wer den Karton der „Bardollini Pistachio Cookies“ öffnet, erblickt eine Plastiktasse mit vier Mulden, in denen die mit Pistaziencreme gefüllten Kekse untergebracht sind. Greift man zu und nascht zunächst die oberen Kekse aus den beiden äußeren Kammern, kommt darunter jeweils ein zweites Gebäckstück zum Vorschein. In den beiden inneren Kammern findet sich hingegen jeweils nur ein Keks, der anstelle eines zweiten Kekses auf einem „Podest“ thront. Die Verpackung hätte somit Platz für acht Kekse, enthält aber nur sechs Stück.
  • Ferrero Fiesta – überraschende alkoholische Zutat: Süße Kuchenriegel im Einzelpack landen schnell in der Schultasche, im Rucksack oder am Pausentisch. Wer solche Produkte für sich oder Kinder kauft, sollte auf einen Blick erkennen können, was darin enthalten ist – insbesondere, wenn es um alkoholische Zutaten geht. Beim „Ferrero Fiesta l‘Originale“ ist der Alkoholzusatz (8,5 Prozent Likör) nur in der Zutatenliste auf der Rückseite ausgewiesen und am Geschmack erkennbar. Auf der Vorderseite findet sich kein Hinweis darauf. Das ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Menschen, die Alkohol meiden, problematisch.
  • Neoh Crunch – übergroße Verpackung: Bei den „NEOH Crunch“ Riegeln erwarten Konsumenten aufgrund der Verpackungsgröße mehr oder größere Riegel. Jeweils drei Riegel sind pro Karton in übergroßen Kunststoffeinzelverpackungen verpackt. Das Übermaß an Verpackungsmaterial füllt den Karton insgesamt gut aus. Erst, wenn man die Riegel auspackt und sie neben den Karton legt, wird der deutliche Größenunterschied sichtbar.

Hier können Sie Fotos aller Produkte sehen:

  • Rama Margarine – Shrinkflation: Bereits zum zweiten Mal steht Rama Margarine zur Wahl. Schon 2022 hatte das Produkt die KONSUM-Ente eingeheimst. Damals schrumpfte die Füllmenge von 500 auf 450 Gramm, seit dem Frühjahr 2026 sind es sogar nur noch 400 Gramm – ei einem deutlich höheren Preis. Die Verpackungsgröße hat sich nicht verändert. Die Preissteigerung beträgt aktuell bis zu 46 Prozent im Vergleich zur 450-Gramm-Packung bzw. 63 Prozent im Vergleich zur früheren 500-Gramm-Packung. Zudem gibt es aktuell zwei 400-Gramm-Verpackungen: Eine runde und eine eckige. Allerdings unterscheiden sich diese sowohl im Fettgehalt als auch bei den Zutaten. So enthält die runde Verpackung beispielsweise Palmöl.
  • Ruben’s Pistanziencreme – Skimpflation: In der „Ursprungsform“ überzeugte die Creme mit geringem Zuckergehalt und einem hohen Pistazienanteil. Doch nach einem Geschmackstest im Vorjahr gingen Meldungen ein, wonach das Unternehmen die Rezeptur geändert habe. Und tatsächlich: Aus ursprünglich 45 Prozent Pistazienanteil wurden 15 Prozent – der Preis hingegen blieb unverändert, ebenso die Produktaufmachung. Diese Vorgangsweise kann als Skimpflation bezeichnet werden und beschreibt die Reduktion einer wertgebenden Zutat, während der Preis gleich bleibt.
Lesen Sie auch:
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Die Teilnahme an der Abstimmung ist bis inklusive 9.10.2026 unter vki.at/ente26 möglich. 

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