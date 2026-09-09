Welches Produkt gewinnt die „Konsum-Ente 2026“?

Seit mehr als 15 Jahren sammelt der Verein für Konsumenteninformation (VKI) Hinweise von Konsumenten, die Unstimmigkeiten oder Ärgernisse bei Lebensmitteln melden. Fünf Produkte stehen alljährlich zur Wahl der „Konsum-Ente“. Die Abstimmung ist ab sofort bis 9. Oktober möglich.