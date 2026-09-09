Dating-App Grindr stimmt Millionenvergleich zu

Grindr bestreitet die Vorwürfe, erkennt einer Firmenmitteilung zufolge „jedoch die von einigen seiner britischen Nutzer geäußerte Belastung und den Vertrauensverlust im Zusammenhang mit diesem Zeitraum vor 2020 an“. Das Unternehmen habe damals noch einem chinesischen Eigentümer gehört. Heute gehört das Unternehmen einem internationalen Investorenkreis.