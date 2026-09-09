Streit um Tunnel: Rodungen am Fernpass gestoppt!

Beschwerde gegen Bescheid

Für die Bürgerinitiative (BI) Lebensraum Gurgltal – Außerfern – Mieminger Plateau ist dies eine Umgehung des Rechts. Dies und weitere 16 Punkte sind Inhalt der Beschwerde gegen diesen Bescheid, die die BI beim Landesverwaltungsgericht einbrachte. Offizieller Beschwerdeführer ist allerdings die Naturschutzorganisation „verkehrswende.at“ mit Sitz in St. Pölten. Und weil diese eine vom Ministerium anerkannte Organisation ist, hat die Beschwerde aufschiebende Wirkung.