ÖLV-Trio holt bei Silber-Meeting drei Podestplätze

Nur einmal schneller!

Als Österreicherin war sie überhaupt nur einmal schneller – bei ihrem Rekord in Banská Bystrica mit 11,06 Sekunden. Philipp Unfried, ihr Trainer und Ehemann, freute sich: „Das war ein super Lauf in einem ganz starken Feld.“ So ließ Williams auch Sabrina Dockery (Jam/11,25) deutlich hinter sich, die zuletzt beim ISTAF in Berlin und auch bei einem Einladungslauf in Brüssel gewonnen hatte.