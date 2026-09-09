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ÖLV-Trio holt bei Silber-Meeting drei Podestplätze

Sport-Mix
09.09.2026 09:10
Christania Williams war happy
Christania Williams war happy(Bild: ÖLV/amri.sports)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Das war ein großartiger rot-weiß-roter Auftritt in Rovereto! Beim traditionellen Palio Città della Querica war ein ÖLV-Trio am Start und landete dreimal auf dem Podest. Und das bei einem Silber-Meeting der Continental Tour. Herausragend Christania Williams, die über 100 m in starken 11,18 Zweite wurde. Anja Dlauhy (400 m Hürden) und Enzo Diessl (110 m Hürden) wurden jeweils Dritte.

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Christania Williams, die am vergangenen Samstag wegen Erkrankung leider noch auf einen Start in Brüssel hatte verzichten müssen, trumpfte zum Saisonausklang noch einmal groß auf. Hinter der dreimaligen Olympiasiegerin von Paris 2024, Gaby Thomas (USA/11,02), kam sie auf der Innenbahn auf den großartigen zweiten Platz - in tollen 11,18 Sekunden.

Christania Williams (li.) Zweite – Anja Dlauhy Dritte
Christania Williams (li.) Zweite – Anja Dlauhy Dritte(Bild: zVg.)

Nur einmal schneller!
Als Österreicherin war sie überhaupt nur einmal schneller – bei ihrem Rekord in Banská Bystrica mit 11,06 Sekunden. Philipp Unfried, ihr Trainer und Ehemann, freute sich: „Das war ein super Lauf in einem ganz starken Feld.“ So ließ Williams auch Sabrina Dockery (Jam/11,25) deutlich hinter sich, die zuletzt beim ISTAF in Berlin und auch bei einem Einladungslauf in Brüssel gewonnen hatte.

Großartiger Saisonabschluss
Eine erneut starke Vorstellung bot auch ÖLV-Rekordlerin Anja Dlauhy über 400 m Hürden. Dort belegte sie in 55,69, ihrer fünftbesten Zeit der Karriere, den dritten Platz. Sie musste sich nur Ashley Miller aus Zimbabwe (54,64) und der Italienerin Alice Muraro (54,94) geschlagen geben.

Foto-Finish um Platz drei. Enzo Diessl (unten) holte Bronze.
Foto-Finish um Platz drei. Enzo Diessl (unten) holte Bronze.(Bild: Foto Finish Rovereto)

Schließlich wurde auch noch Enzo Diessl Dritter! Mit dem letzten Schritt fing er über 110 m Hürden in 13,29 Sekunden noch den starken Belgier Elie Baraci (13,30) ab. So wurde er nur von den beiden US-Amerikanern Jamal Britt (13,14) und Jamar Marshall (13,19) besiegt.

Ein großartiger Saisonabschluss für dieses rot-weiß-rote Trio!

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