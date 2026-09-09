Rangnick als Coach: So soll ORF-Konvent ablaufen

In einem zweitägigen „Zukunftsforum“ will die Regierung noch im September den ORF aus der Krise holen – im Raum steht sogar ein Großumbau des Öffentlich-Rechtlichen. Und dafür holt sich die Regierung prominente Unterstützung.
Was sich vorab sagen lässt: Es ist keine Veranstaltung im kleinsten Kreis. Ab Donnerstag lädt Medienminister Andreas Babler (SPÖ) zum „Zukunftsforum“. Zwei Tage lang redet ein Kreis aus 200 bunt zusammengewürfelten Personen darüber, was der ORF hinkünftig sein soll. Das Ergebnis dient der Politik als Grundlage für eine „Gesamtreform“. Darum geht es:
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