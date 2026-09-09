Alaba weiter ohne Klub! Lage immer komplizierter

Wie geht es mit David Alaba weiter? Österreichs Teamkapitän hat auch nach zweimonatiger Suche immer noch keinen Klub gefunden. Der Tenor vieler Experten ist einhellig: „Je länger es dauert, desto schwieriger wird es.“ Spielpraxis und Mannschaftstraining fehlen Alaba. Was macht Teamchef Ralf Rangnick vor dem Nations-League-Auftakt gegen Israel am 24. September in Linz?
Sein bisher letztes Spiel bestritt David Alaba am 2. Juli bei der Fußball-WM im 1/16-Finale beim 0:3 gegen Spanien. Danach starteten Österreichs Fußball-Teamkapitän und sein Management bei der Klubsuche durch. Nach dem Abschied bei Real Madrid war es das Ziel, wieder Champions League zu spielen. Das wird in der Gruppenphase nicht der Fall sein, da die Frist für die Nennung der Spieler am 2. September abgelaufen ist.
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