Alaba weiter ohne Klub! Lage immer komplizierter

Sein bisher letztes Spiel bestritt David Alaba am 2. Juli bei der Fußball-WM im 1/16-Finale beim 0:3 gegen Spanien. Danach starteten Österreichs Fußball-Teamkapitän und sein Management bei der Klubsuche durch. Nach dem Abschied bei Real Madrid war es das Ziel, wieder Champions League zu spielen. Das wird in der Gruppenphase nicht der Fall sein, da die Frist für die Nennung der Spieler am 2. September abgelaufen ist.