Schmerzhafte Erfahrungen mit der NHL gemacht!

Sieben neue Spieler hat der VSV bislang für die neue Saison verpflichtet. Die „Krone“ stellt alle vor. Der kanadische Verteidiger Scott Walford, der defensiv sehr stark ist, kommt von Kalmar HC aus Schweden an die Drau, will seine guten Leistungen von dort bestätigen. Scott wurde mit 17 Jahren bereits von NHL-Klub Montreal Canadiens gedraftet – zum Profi wurde er erst mit 24. Abseits vom Eis hat er sogar den Bachelor-Abschluss in Wirtschaft.