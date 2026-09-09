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Schmerzhafte Erfahrungen mit der NHL gemacht!

Eishockey
09.09.2026 07:00
An Defensiv-Verteidiger Scott Walford (re.) ist es schwer vorbeizukommen.
An Defensiv-Verteidiger Scott Walford (re.) ist es schwer vorbeizukommen.(Bild: Bernd Stefan)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Sieben neue Spieler hat der VSV bislang für die neue Saison verpflichtet. Die „Krone“ stellt alle vor. Der kanadische Verteidiger Scott Walford, der defensiv sehr stark ist, kommt von Kalmar HC aus Schweden an die Drau, will seine guten Leistungen von dort bestätigen. Scott wurde mit 17 Jahren bereits von NHL-Klub Montreal Canadiens gedraftet – zum Profi wurde er erst mit 24. Abseits vom Eis hat er sogar den Bachelor-Abschluss in Wirtschaft.

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Obwohl Scott Walford von den Montreal Canadiens als 17-Jähriger in der 3. Runde gedraftet wurde, führte sein Weg nur über Umwege zum Profispieler. Erst sieben Jahre später, nach einem tollen Jahr in der Universitäts-Liga bei McGill, klappte es. „Ich bekam einen Vertrag bei Syracuse für die AHL. Ich war total happy.“ Denn der Traum von der NHL hatte Wunden hinterlassen.

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