Zwei Papageien werden immer noch in Wald vermisst

Ungewöhnlich viele Eier

Einer der Vögel – ein Weibchen – musste offenbar mitsamt eines im Wald aufgehängten Nistkastens, in dem sechs Papageieneier lagen, zur Tierschutzinitiative gefahren und dort zusammen in einem Quarantäneraum untergebracht werden. „Die Größe des Geleges gab uns Rätsel auf, denn normalerweise legen Edelpapageien zwei bis maximal drei Eier“, betont Greil. Doch Nachwuchs wird es ohnehin nicht geben, denn das Weibchen dürfte stressbedingt alle Eier aufgefressen haben.