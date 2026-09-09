USA werfen China Abschöpfen von KI-Technologie vor

Im Vorfeld des Besuchs von Chinas Präsiden Xi Jinping in den USA werfen diese chinesischen Firmen wie Alibaba und Deepseek böswilliges Abschöpfen von KI-Technologie vor. Die chinesischen Firmen sollen laut NSA, FBI sowie der Agentur für Cybersicherheit (CISA) Varianten von US-Modellen nutzen, um ihre eigenen KI-Produkte zu trainieren.