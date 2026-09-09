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Trumps Assistentin bekam großzügiges Geschenk

Außenpolitik
09.09.2026 08:59
Hat gut lachen: Trumps Assistentin Natalie Harp bekam etwa ein Drittel ihres Jahresgehaltes als ...
Hat gut lachen: Trumps Assistentin Natalie Harp bekam etwa ein Drittel ihres Jahresgehaltes als Weihnachtsgeschenk.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)
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Von krone.at

Das kuriose Verhältnis von US-Präsident Donald Trump zu seiner Assistentin Natalie Harp ist um eine Facette reicher: Nun wurde bekannt, dass die 35-Jährige ein äußerst großzügiges Geschenk zu Weihnachten bekommen hat. Das Weiße Haus erklärte, dass diese generöse Zuwendung nichts mit ihren offiziellen Aufgaben zu tun hätte. 

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Neben Harp erhielten zwei weitere Mitarbeiter zu Weihnachten Geldgeschenke in Höhe von jeweils 45.000 Dollar (rund 38.700 Euro). Das Weiße Haus bestätigte am Dienstag (Ortszeit) auf der Plattform X Berichte der „Washington Post“ und „Politico“. Die Geschenke entsprechen etwa einem Drittel des Jahresgehalts von 150.000 Dollar, das die drei Mitarbeiter für ihre Tätigkeit im Weißen Haus erhalten, wie US-Medien berichteten.

Harp weicht dem Präsidenten selten von seiner Seite.
Harp weicht dem Präsidenten selten von seiner Seite.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Der Präsident pflege seit Langem die Tradition, Menschen aus seinem Umfeld zu Weihnachten Geschenke zu machen, darunter gelegentlich auch Mitarbeiter und Berater, schrieb die Pressestelle des Weißen Hauses auf X. „Die hier zur Diskussion stehenden Geschenke stehen in keinerlei Zusammenhang mit den offiziellen Aufgaben dieser Personen in der Regierung und sind daher nach den einschlägigen rechtlichen und ethischen Standards vollkommen zulässig“, hieß es weiter.

Rätselraten über enges Verhältnis
Über die Rolle von Natalie Harp, die sich im engsten Machtzirkel von Donald Trump bewegt, wird seit Wochen geredet: Die frühere TV-Moderatorin gilt als eine der loyalsten Vertrauten des US-Präsidenten. Die 35-Jährige gehört in Trumps zweiter Amtszeit zu seinem direkten Umfeld und arbeitet nach Angaben des Weißen Hauses als Assistentin des Präsidenten.

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Sie tritt öffentlich kaum in Erscheinung. Medien schreiben ihr jedoch eine wichtige Rolle beim Zugang zu Trump zu. Einer ihrer Aufgaben soll Medienberichten zufolge darin bestehen, Beiträge auf Trumps Account beim sozialen Netzwerk Truth Social zu veröffentlichen: Trump diktiere, Harp tippe. Truth Social ist ein wichtiges Kommunikationsmittel des Präsidenten.

Bei den beiden anderen Beschenkten handelt es sich den Berichten zufolge um Trumps 26 Jahre alten persönlichen Assistenten Chamberlain Harris und die 31 Jahre alte Kommunikationsberaterin Margo Martin.

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