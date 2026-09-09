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Weniger Schüler

In der Stadt Steyr fehlt es massiv an Kindern

Oberösterreich
09.09.2026 08:00
Am kommenden Montag werden die Schulklassen wieder gefüllt sein und Hochbetrieb herrschen.
Am kommenden Montag werden die Schulklassen wieder gefüllt sein und Hochbetrieb herrschen.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Weniger Nachwuchs, dafür immer mehr ältere Menschen: Mit gerade einmal 331 Taferlklasslern wird der demografische Wandel in der oberösterreichischen Eisenstadt besonders deutlich sichtbar. Die Stadt will nun mit einigen Projekten gegensteuern.

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Es ist kein Geheimnis, dass in den kommenden Jahren die Zahl der schulpflichtigen Kinder in ganz Oberösterreich zurückgehen wird. Einen kleinen Vorgeschmack dafür liefert Steyr. Denn die drittgrößte Stadt Oberösterreichs schrumpft in Sachen Einwohnerzahl seit Jahren.

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