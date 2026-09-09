Neues Modell ist eine Reform, kein Sparpaket

Nach scharfer Kritik der Polizeigewerkschaft an neuen Dienstzeiten in Bregenz bezieht die Landespolizeidirektion (LPD) Stellung. Versprochen wird der volle Lohn, mehr Streifen und mögliche Anpassungen.
Das neue Dienstzeitenmodell für die Polizei sorgt weiter für Diskussionen. Kurz nachdem die Vorarlberger Polizeigewerkschafter in der „Krone“ Kritik am Start des zweijährigen Probebetriebs in Bregenz geäußert hatten, reagierte prompt das Innenministerium mit einer Aussendung. Nun nahmen auch die Verantwortlichen der Landespolizeidirektion Vorarlberg ausführlich Stellung zu den Vorwürfen. Die zentrale Botschaft: Das neue Modell sei kein Sparpaket, Überstunden würden nicht gestrichen und die Polizeipräsenz im Bezirk Bregenz werde sogar erhöht.
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