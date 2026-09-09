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Festbilanz in Bleiburg

Positive Zahlen, aber auch Sorgen nach Wiesenmarkt

Kärnten
09.09.2026 09:00
Seit 633 Jahren zieht es die Besucher zum Bleiburger Wiesenmarkt.
Seit 633 Jahren zieht es die Besucher zum Bleiburger Wiesenmarkt.(Bild: Marie Komposch)
Porträt von Marie Komposch
Porträt von Elena Überbacher
Von Marie Komposch und Elena Überbacher

Vier Tage wurde in Bleiburg gefeiert. Während die wirtschaftliche Bilanz erfreulich ist, beschäftigt ein Fahrgeschäft-Unfall nach wie vor Betreiber und Polizei. 

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„Wir durften uns heuer über insgesamt 132.630 Besucher freuen“, so Marktmeister Arthur Ottowitz. „Damit können wir ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.“ Auch aus der Steiermark reisten heuer viele Besucher mit der Bahn an.

Immerhin liegt der Markt nicht weit vom Bahnhof entfernt. „Das hat uns sehr gefreut.“ Am meisten Besucher wurden am Samstag gezählt. „Das ist normalerweise auch immer der stärkste Tag“, sagt Ottowitz. Doch zwischen Marktgewusel und Feierlaune sorgte am Sonntag ein tragischer Vorfall für Aufsehen.

Zitat Icon

Die Bilanz ist sehr erfreulich. Es waren wieder mehr Besucher als im Vorjahr!

Arthur Ottowitz, Marktmeister

Kurzes Aufatmen nach Schock
Wie berichtet, stürzte ein Bub am Nachmittag aus einem Fahrgeschäft. Wie es dazu kommen konnte, ist weiterhin unklar. Sowohl die Polizei als auch der Betreiber stehen vor einem Rätsel. „Wir sind psychisch am Ende“, sagt der Schausteller in vierter Generation. Ein Gutachten ergab, dass das Gerät keine technischen Mängel aufwies. „Das hätte uns auch überrascht. Wir haben das Fahrgeschäft 2024 um 150.000 Euro neu restauriert“, erklärt der Unternehmer.

Auch von der Größe her war der Bub laut Betreiber ausreichend groß. „Wir vermuten, dass er bewusstlos geworden ist und durch die Fliehkraft nach außen gezogen wurde.“ Doch auch das ist bislang nur eine Vermutung. Der Achtjährige liegt derzeit im Klinikum Klagenfurt auf der Intensivstation. Laut Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost ist sein Zustand stabil.

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Maßnahmen werden verschärft
Der Betreiber, der nach dem Vorfall sofort Erste Hilfe leistete, zeigt sich tief betroffen. „Ich hoffe so sehr, dass es dem Jungen bald wieder gut geht. Wir haben bereits weitere Sicherheitsmaßnahmen bestellt und die Altersgrenze angehoben.“

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