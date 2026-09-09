Positive Zahlen, aber auch Sorgen nach Wiesenmarkt

Kurzes Aufatmen nach Schock

Wie berichtet, stürzte ein Bub am Nachmittag aus einem Fahrgeschäft. Wie es dazu kommen konnte, ist weiterhin unklar. Sowohl die Polizei als auch der Betreiber stehen vor einem Rätsel. „Wir sind psychisch am Ende“, sagt der Schausteller in vierter Generation. Ein Gutachten ergab, dass das Gerät keine technischen Mängel aufwies. „Das hätte uns auch überrascht. Wir haben das Fahrgeschäft 2024 um 150.000 Euro neu restauriert“, erklärt der Unternehmer.