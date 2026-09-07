Finales Vuelta-Programm: Gelingt Gall Sensation?

Zeitverlust im Kampf gegen die Uhr eingeplant

Die anderen Asse um Richard Carapaz und Oscar Onley sollten, bereits deutlich abgehängt, keine Gefahr mehr darstellen. „Mir war wichtig, dass ich mir nach hinten einen Puffer aufbaue. Der zweite Zwischenrang ist schön, aber ich erwarte mir, dass ich den im Zeitfahren an Primoz verliere, und dann ist die Frage, was auf den letzten zwei harten Etappen noch passiert“, sagte Gall am letzten Ruhetag. Ein größerer Rückstand im Zeitfahren sei unausweichlich, auch auf Mas werde er einiges verlieren. „Enric schaut sehr, sehr gut aus. Ich erwarte schon, dass ich auf die meisten ein bisschen Zeit liegen lassen werde.“