Trump zeichnet Karte der USA ein weiteres Mal neu

Will Trump auch Ozean umbenennen?

Möglich, dass der US-Präsident noch weitergeht. Als er jüngst die Umbenennung des Ontariosees, durch den die Grenze zu Kanada verläuft, in „Lake America“ anordnete, sinnierte bei der Unterzeichnung des Dekrets: „Wir haben einen Golf und einen See. Jetzt fehlt uns nur noch ein Ozean. Vielleicht werden wir also den Namen des Atlantiks oder des Pazifiks ändern müssen.“