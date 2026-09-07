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Schwierige Beweislage

Missbrauch oder nicht: „Aussage gegen Aussage“

Kärnten
07.09.2026 18:00
Am Klagenfurter Landesgericht ging es um zwei Missbrauchsfälle mit damals 13-jährigen Mädchen.
Am Klagenfurter Landesgericht ging es um zwei Missbrauchsfälle mit damals 13-jährigen Mädchen.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Am Montag fanden zwei Prozesse zum Missbrauch Minderjähriger am Landesgericht Klagenfurt statt – mit zwei verschiedenen Ausgangslagen. Der erste Fall zeigt, wie rechtlich schwierig das Thema ist. Beim zweiten Fall war die Lage klarer.

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Als Staatsanwältin Anna Kanduth im großen Gerichtssaal des Klagenfurter Landesgerichts die Vorwürfe einer damals 13-Jährigen gegen einen damals 37-jährigen Landwirt vorträgt, ist allen Anwesenden das Unbehagen ins Gesicht geschrieben.

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