„KI-Agent“ Kimi lässt Kollegen Glauben verlieren

Mercedes-Teamchef Toto Wolff geriet nach Antonellis Monza-Gala so richtig ins Schwärmen über seinen Schützlich. Teamkollege George Russell resigniert im Kampf um die WM-Krone.
„Ich hatte schon vor dem Start eine Art Vorahnung“, ließ Mercedes-Teamchef Toto Wolff die Journalisten bei der abschließenden Pressekonferenz im Autodromo Nazionale in Monza wissen. „Kimi Antonelli ist wie ein KI-Agent, der sich von Stunde zu Stunde selbst verbessert.“ Der 20-Jährige, der von Startplatz 19 aus seinen Heim-Grand-Prix gewann, hat nach seinem siebenten Saisonsieg nun bereits mehr als eine Hand an der WM-Trophäe.
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