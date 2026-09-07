„KI-Agent“ Kimi lässt Kollegen Glauben verlieren

„Ich hatte schon vor dem Start eine Art Vorahnung“, ließ Mercedes-Teamchef Toto Wolff die Journalisten bei der abschließenden Pressekonferenz im Autodromo Nazionale in Monza wissen. „Kimi Antonelli ist wie ein KI-Agent, der sich von Stunde zu Stunde selbst verbessert.“ Der 20-Jährige, der von Startplatz 19 aus seinen Heim-Grand-Prix gewann, hat nach seinem siebenten Saisonsieg nun bereits mehr als eine Hand an der WM-Trophäe.