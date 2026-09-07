Vor der Pause gleich dreimal die Stange getroffen

Was für ein Pech! Die Union Mitterkirchen traf im „fan.at“-Spiel der Runde gegen Saxen vor 750 Zuschauern vor der Pause gleich dreimal nur Aluminium. Am Ende gab‘s im Bezirksliga-Ost-Duell ein 1:1-Unentschieden.
Schon eine alte Fußball-Weisheit besagt: „Wer die Tore vorne nicht macht, bekommt sie hinten.“ Besser könnte man den Spielverlauf der ersten Halbzeit im Bezirksliga-Ost-Duells von Mitterkirchen gegen Saxen nicht beschreiben. Gleich dreimal trafen die Gastgeber Alu, ehe Saxen auf 0:1 stellte (45.)!
Es war wichtig, dass wir in den ersten 20 Minuten kein Tor bekommen haben, da war das nötige Glück auf unserer Seite.
Saxen-Trainer Marian Haider
Zweite Halbzeit ausgeglichen
„Es war wichtig, dass wir in den ersten 20 Minuten kein Tor bekommen haben, da war das nötige Glück auf unserer Seite“, meint Gäste-Trainer Marian Haider. Die zweite Hälfte gestaltete sich dann ausgeglichen. In Minute 56 schoss Mitterkirchen das hart erkämpfte Tor – 1:1! Danach ging es hitzig hin und her.
750 Zuschauer sahen 1:1
Weitere Treffer bekamen die 750 Zuseher aber nicht zu sehen. Während sich Saxen über einen gelungen Saisonstart und Platz 5 freut, blickt Mitterkirchen auf enttäuschende fünf Punkte aus vier Runden zurück. Coach Kevin Eder: „Wir müssen dran bleiben und mit der letzten Entschlossenheit am Platz stehen, dann werden die gewünschten Ergebnisse und Punkte kommen.“
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