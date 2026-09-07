Vor der Pause gleich dreimal die Stange getroffen

Zweite Halbzeit ausgeglichen

„Es war wichtig, dass wir in den ersten 20 Minuten kein Tor bekommen haben, da war das nötige Glück auf unserer Seite“, meint Gäste-Trainer Marian Haider. Die zweite Hälfte gestaltete sich dann ausgeglichen. In Minute 56 schoss Mitterkirchen das hart erkämpfte Tor – 1:1! Danach ging es hitzig hin und her.