KI könnte Existenz der Menschheit gefährden

Künstliche Intelligenz ist nach Ansicht der Vereinten Nationen potenziell existenzgefährdend für die Menschheit. „Ich fordere daher hier und heute, dass wir verbindliche Garantien für die Sicherheit und den Schutz im Zusammenhang mit KI schaffen, bevor es zu spät ist“, sagte Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, am Montag vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf.