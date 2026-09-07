Andreeva gegen Potapova ab 17 Uhr LIVE

Tennisspielerin Anastasia Potapova hat bei den US Open einen Coup gelandet. Österreichs Nummer eins nahm am Samstag in New York in der dritten Runde Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova aus dem Turnier. Die 25-Jährige setzte sich gegen die gleichaltrige US-Amerikanerin 6:2,7:5 durch. Im Achtelfinale, ihrem ersten bei einem Grand-Slam-Turnier abseits der French Open, trifft Potapova auf eine weitere Top-Ten-Spielerin, nämlich die russische Paris-Siegerin Mirra Andrejewa.

„Ich bin die glücklichste Person hier draußen“, meinte Potapova nach einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber den ersten beiden Runden. „Ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich hier spiele.“