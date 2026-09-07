Andreeva gegen Potapova ab 17 Uhr LIVE

Achtelfinale bei den US Open! Anastasia Potapova fordert die Weltranglisten-Fünfte Mirra Andreeva heraus. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Tennisspielerin Anastasia Potapova hat bei den US Open einen Coup gelandet. Österreichs Nummer eins nahm am Samstag in New York in der dritten Runde Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova aus dem Turnier. Die 25-Jährige setzte sich gegen die gleichaltrige US-Amerikanerin 6:2,7:5 durch. Im Achtelfinale, ihrem ersten bei einem Grand-Slam-Turnier abseits der French Open, trifft Potapova auf eine weitere Top-Ten-Spielerin, nämlich die russische Paris-Siegerin Mirra Andrejewa.
„Ich bin die glücklichste Person hier draußen“, meinte Potapova nach einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber den ersten beiden Runden. „Ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn ich hier spiele.“
Nun wartet Andrejewa
Die österreichisch-russische Doppelstaatsbürgerin landete im dritten Duell mit Anisimova nicht nur ihren zweiten Sieg. Sie steht auch zum dritten Mal in ihrer Karriere in einem Major-Achtelfinale. Bisher war Potapova das nur 2024 und 2026 in Paris gelungen, in einem Grand-Slam-Viertelfinale war sie noch nie. „Es war ein sehr gutes Spiel und ich freue mich auf die nächste Challenge“, erklärte die Weltranglisten-25. „Ich will im nächsten Match mein bestes Tennis spielen.“
Andrejewa, die in den ersten beiden Runden nur insgesamt sechs Games abgegeben hatte, schaltete die tschechische Weltranglisten-34. Nikola Bartunkova 6:2,7:6(5) aus. Ihren bisher einzigen Sieg in vier Vergleichen mit ihrer russischen Landsfrau hatte Potapova 2022 in Monastir gefeiert. Damals war Andrejewa 15 Jahre alt. Im April unterlag Potapova dem Teenager im Finale des WTA-Turniers in Linz. Auch in der zweiten Runde der US Open hatte der Jungstar im Vorjahr die Oberhand behalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.