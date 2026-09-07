Eifersüchtig auf KI-Männer: Deutscher vor Gericht

Von männlichem Besuch keine Spur

„Ich war ziemlich aufgebracht und betrunken“, spricht der Deutsche sein Alkoholproblem an. Mit den Messern – laut Strafantrag ein Stanleymesser, ein Taschenmesser und ein Küchenmesser – habe er sich gegen die zwei männlichen Besucher verteidigen wollen. „Naja, das muss man, wenn man angegriffen wird. Hätte ja sein können“, versucht er dem Richter zu erklären. Letztlich öffnete ihm die Frau dann selbst die Türe. Zu Gewalt oder Drohungen kam es nicht. Auch von den KI-Affären fehlte natürlich jede Spur.