Knieverletzung! Kapitän fehlt WAC mehrere Monate

Geknickt trotz des Aufstiegs! Der WAC quälte sich in der zweiten Cup-Runde in Parndorf zwar im Elferschießen (5:4) ins Achtelfinale. Trotz der nächsten Unterzahl – Mamageishvili sah in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte – konnten sich die Wolfsberger im Krimi durchsetzen und treffen jetzt Ende Oktober auswärts auf Hertha Wels.