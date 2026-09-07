Knieverletzung! Kapitän fehlt WAC mehrere Monate

Ein schmerzhafter Verlust! Der WAC quälte sich im Elfmeterschießen in Parndorf zwar ins Cup-Achtelfinale – doch so richtig happy ist in Wolfsberg aktuell keiner. Denn Kapitän Nico Wimmer verletzte sich bei einem Klärungsversuch am Knie – am Montag hatte er sein MRT.
Geknickt trotz des Aufstiegs! Der WAC quälte sich in der zweiten Cup-Runde in Parndorf zwar im Elferschießen (5:4) ins Achtelfinale. Trotz der nächsten Unterzahl – Mamageishvili sah in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte – konnten sich die Wolfsberger im Krimi durchsetzen und treffen jetzt Ende Oktober auswärts auf Hertha Wels.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.