„In 15 Jahren wird es keinen Gletscher mehr geben“

Die Verhältnisse auf den Bergen haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Gletscher ziehen sich immer weiter zurück und die schneearme Zone geht immer weiter nach oben. Diese Veränderung soll nun auch die alpine Ausbildung der Helfer und Bergführer betreffen.
Dass die heimischen Gletscher immer weiter zurückgehen und in ein paar Jahrzehnten ganz verschwunden sein können, ist keine große Neuigkeit mehr. Durch den Rückzug haben sich aber auch die Verhältnisse auf den Bergen für (Hobby-)Sportler und Einsatzkräfte verändert.
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