Millionenpleite: Wiener Foodhall vor dem Aus

Der Betreiber des Wiener „Gleisgartens“, die Kraft-Moments Development GmbH, ist insolvent. Die Foodhall in der ehemaligen Remise der Badner Bahn in Meidling steht damit vor dem Aus: Der heiße Sommer soll Mitschuld an der Millionenpleite haben.
Über die Insolvenz informierten die Kreditschutzverbände KSV 1870, Creditreform und AKV am Montag. Für die Insolvenz wurden Umsatzrückgänge unter anderem wegen des heißen Sommers sowie steigende Kosten verantwortlich gemacht.
Eindrücke von der Gastro-Location:
Schulden von 4,5 Mio. Euro
Im Gleisgarten, der 2023 eröffnet wurde, befinden sich mehrere Essensstände sowie eine Brauerei. Eine Fortführung des Unternehmens oder eine Sanierung ist laut den Kreditschutzverbänden nicht vorgesehen. Die weitere Vorgangsweise sei offen, hieß es. Die Verbindlichkeiten wurden mit 4,5 Mio. Euro beziffert. Vom Insolvenzverfahren sind 30 Dienstnehmer und rund 80 Gläubiger betroffen.
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