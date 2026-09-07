Millionenpleite: Wiener Foodhall vor dem Aus

Schulden von 4,5 Mio. Euro

Im Gleisgarten, der 2023 eröffnet wurde, befinden sich mehrere Essensstände sowie eine Brauerei. Eine Fortführung des Unternehmens oder eine Sanierung ist laut den Kreditschutzverbänden nicht vorgesehen. Die weitere Vorgangsweise sei offen, hieß es. Die Verbindlichkeiten wurden mit 4,5 Mio. Euro beziffert. Vom Insolvenzverfahren sind 30 Dienstnehmer und rund 80 Gläubiger betroffen.