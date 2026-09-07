Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Testphase

Offizieller Startschuss für Zivilschutz-App „ZIVA“

Digital
07.09.2026 13:56
Die Anwendung kann ab sofort kostenlos für iOS und Android heruntergeladen werden.
Die Anwendung kann ab sofort kostenlos für iOS und Android heruntergeladen werden.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die neue Zivilschutz-App „ZIVA“ ist am Montag in den Echtbetrieb gestartet. Die Anwendung sei „erstmalig und einmalig“ in der Europäischen Union und vereine Gefahrenanalyse, personalisierte Vorsorge und Live-Warnungen für Nutzerinnen und Nutzer, so Innenminister Gerhard Karner bei einer Pressekonferenz in Wien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Entwickelt wurde die App vom Österreichischen Zivilschutzverband (ÖZSV) mit 120 Organisationen aus dem ganzen Land. Nach einer Testphase seit Mai geht das Tool nun in den Echtbetrieb. Die letzten Monate hätten ganz deutlich gezeigt, dass „Warn- und Vorsorgesysteme leider notwendig geworden sind“, so der Innenminister. „Der Bedarf wird zunehmen“, sagte er im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen.

Neben dem gesamtstaatlichen Zivilschutz sei auch jeder Einzelne gefordert, sagte ÖZSV-Präsident Andreas Hanger. Wenn bisher mittels Handzettel die Bevölkerung informiert wurde, sei die App jetzt „modern und zeitgemäß“, erklärte Karner weiter. Somit werde die „Zivilbevölkerung bestmöglich auf einen Krisenfall vorbereitet“, ergänzte ÖZSV-Präsident Andreas Hanger. „Wir thematisieren hier Dinge, die hoffentlich nie passieren.“

App auch offline bedienbar
ZIVA setzt sich zusammen aus Zivilschutz sowie den drei Bausteinen Information, Vorsorge und Alarmierung. Die App ist auch offline bedienbar. Zwölf Szenarien und 400 Empfehlungen werden geboten, die von Nutzerinnen und Nutzern personalisiert werden können. Die Bevölkerung kann sich etwa darüber informieren, wie gefährlich Flussnähe oder Unterführungen bei Hochwasser sind, welche Sirenenalarme welche Bedeutung haben oder was in einer Blackout-Ausrüstung enthalten sein soll. Bis zu fünf Orte können personalisiert werden – vom Wohnort, Wochenendhäuschen bis zu Orten von Verwandten.

Laut Innenminister Karner (rechts) sind „Warn- und Vorsorgesysteme leider notwendig geworden“.
Laut Innenminister Karner (rechts) sind „Warn- und Vorsorgesysteme leider notwendig geworden“.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Laut Hanger gebe es eine automatische Verbindung zum nationalen meteorologischen Dienst von Geosphere Austria sowie zum behördlichen Warnsystem AT-Alert. „Ich weiß, es gibt auch immer den Wunsch nach analoger Information. Das wird es auch weiterhin geben“, sagte Hanger. „Aber wir würden gerne alle einladen, diese App herunterzuladen.“

Multiple Krisen
„Wir befinden uns in einer Zeit der multiplen Krisen“, betonte Reinhard Schnakl, zuständig für den Zivil- und Katastrophenschutz im Innenministerium. „Die globale Vernetzung und vor allem die steigende Komplexität der Systeme macht uns als Gesellschaft verletzbar. Wir spüren auch sehr stark die Folgen des Klimawandels, die Extremwetterereignisse, wie 100-jährliche Hochwasser, ereignen sich in immer kürzeren Abständen und alle Wetterexperten sagen uns für Europa diesen Herbst wieder eine sehr ungünstige Konstellation vorher.“

Lesen Sie auch:
Auf manche Katastrophen, wie dieser von der KI erstellte Meteoritensturm, haben wir keinen ...
Krone Plus Logo
Widerstandsfähig
Wohin Sie fliehen sollten, wenn die Welt untergeht
29.08.2026
Krone Plus Logo
Lichter aus in Berlin
So ist Österreich auf einen Blackout vorbereitet
04.01.2026
Krone Plus Logo
Notfall-Experte
Super-Prepper weiß, wie Sie durch Blackout kommen
07.07.2025

Solche Hochwasser wie 2024 in Niederösterreich und Wien können auch diesen Herbst nicht ausgeschlossen werden. „Und das alles nach einem Sommer der Rekorde mit Hitze, Trockenheit und Wald- und Flurbränden – nicht nur in ganz Europa, sondern in ganz Österreich“, resümierte Schnakl.

Ihm zufolge gab es heuer hierzulande bereits rund 280 solcher Brände. In Europa waren es 7600. „Viele große Herausforderungen, die aber allein nicht nur durch die Behörden und die Einsatzorganisationen gestemmt werden können, sondern eine gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Herausforderung sind, der wir uns alle stellen müssen.“

Lob für Haupt- und Ehrenamtliche
Großes Lob gab es vom Innenminister für das große Netzwerk an haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in Österreich. „Das sind alle Profis“ und „viele Länder in Europa würden uns um das beneiden“.

Überarbeitet werden soll auch das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement (SKKM). „Die Strategie ist in die Jahre gekommen“, sagte Schnakl. Diese soll nun bis Jahresende umgearbeitet und auf die neuen Herausforderungen angepasst werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
07.09.2026 13:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Saubermacher-Vorstandsvorsitzender Andreas Opelt (l.) und Anlagenleiter Hanspeter Plazovnik (r.) ...
Krone Plus Logo
Risiko Akku-Recycling
„Vor einer Stunde war wieder die Feuerwehr da“
Dyson CameraJet: Die erste Zahnbürste des vor allem für seine Sauger bekannten Tech-Konzerns ...
Mit Kamera, Munddusche
Dyson erfindet die elektrische Zahnbürste neu
Der deutsche Geheimdienst nutzte die Spielemesse Gamescom für eine Rekrutierungsoffensive.
Spiel programmiert
Bundesnachrichtendienst umwirbt Gaming-Begeisterte
Brennpunkt Medien
Immer online: Was Social Media mit uns macht
KI als Gefahr?
Ethiker warnt: „Viel Zeit bleibt uns nicht mehr“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
220.151 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
161.914 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
124.952 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3969 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1904 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1701 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Mehr Digital
Nach Testphase
Offizieller Startschuss für Zivilschutz-App „ZIVA“
UN-Hochkommissar:
KI könnte Existenz der Menschheit gefährden
Maschine brannte
Miami: Fünf Tote nach Absturz von Amazon-Flugzeug
Krone Plus Logo
Spyware in Serbien
Der lukrative Markt für die digitale Überwachung
Mega-Spektakel
Krypto-Milliardär Blumer heiratet auf Sardinien

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf