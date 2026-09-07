Offizieller Startschuss für Zivilschutz-App „ZIVA“

App auch offline bedienbar

ZIVA setzt sich zusammen aus Zivilschutz sowie den drei Bausteinen Information, Vorsorge und Alarmierung. Die App ist auch offline bedienbar. Zwölf Szenarien und 400 Empfehlungen werden geboten, die von Nutzerinnen und Nutzern personalisiert werden können. Die Bevölkerung kann sich etwa darüber informieren, wie gefährlich Flussnähe oder Unterführungen bei Hochwasser sind, welche Sirenenalarme welche Bedeutung haben oder was in einer Blackout-Ausrüstung enthalten sein soll. Bis zu fünf Orte können personalisiert werden – vom Wohnort, Wochenendhäuschen bis zu Orten von Verwandten.