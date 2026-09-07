Schon einmal stand auf Sommerrodelbahn Kuh im Weg

Nicht zum ersten Mal

Es handelte sich offenbar nicht um die erste Kollision zwischen einem Sommerrodler und einer Kuh bei den Serlesbahnen. „Es hat schon einmal einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. Der war allerdings vor meiner Zeit“, erklärt der Geschäftsführer. Mit dem 65-Jährigen werde man nun den Kontakt suchen.