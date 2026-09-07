Bedenklicher Umgang mit Kritikern und Unbeugsamen

Nach Landesrätin Astrid Mair ist nun also MCI-Rektor Andreas Altmann an der Reihe. Personen, die nicht nach der schwarzen Pfeife tanzen, dem traditionellen ÖVP-Motto „Hände falten, Gosch’n halten“ abschwören oder es wagen, Kritik zu üben, werden so lange madig geredet (und geschrieben), bis sie die Flinte ins Korn werfen.