Bedenklicher Umgang mit Kritikern und Unbeugsamen

Der Umgang der Tiroler Volkspartei mit Landesrätin Astrid Mair und MCI-Rektor Andreas Altmann zeigt, wie man mit Kritikern und Unbeugsamen innerhalb der Partei umgeht. Ob das gut geht, wird man spätestens bei den Landtagswahlen im Herbst 2007 sehen.
Nach Landesrätin Astrid Mair ist nun also MCI-Rektor Andreas Altmann an der Reihe. Personen, die nicht nach der schwarzen Pfeife tanzen, dem traditionellen ÖVP-Motto „Hände falten, Gosch’n halten“ abschwören oder es wagen, Kritik zu üben, werden so lange madig geredet (und geschrieben), bis sie die Flinte ins Korn werfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.