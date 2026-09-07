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Gewitter ziehen auf: Hier bleibt es trocken

Österreich
07.09.2026 18:00
Vor allem entlang des Alpenhauptkamms und im Südwesten ist am Abend mit lokalen Gewittern zu ...
Vor allem entlang des Alpenhauptkamms und im Südwesten ist am Abend mit lokalen Gewittern zu rechnen.(Bild: 智通 伊藤 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spätsommer-Feeling also zumindest in weiten Teilen Österreichs. Während es im Osten lange trocken und angenehm warm bleibt, sollte man im Westen und Süden den Himmel im Auge behalten. Dort können einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter am Abend durchziehen.

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Vor allem entlang des Alpenhauptkamms und im Südwesten ist am Abend mit lokalen Gewittern zu rechnen. In den Niederungen und Becken geht der Tag dagegen überwiegend trocken zu Ende. Im östlichen Flachland macht sich zudem mäßiger Südostwind bemerkbar.

Auch die Nacht bleibt ungewöhnlich mild
In der Nacht auf Dienstag klingen die meisten Schauer wieder ab. Die Temperaturen gehen je nach Region auf etwa 12 bis 20 Grad zurück. Besonders im Osten bleibt es damit für Anfang September ausgesprochen mild.

Und auch am Dienstag ist vom Herbst noch wenig zu spüren: Besonders im Osten und Süden wird es häufig sonnig und sommerlich. Im westlichen Bergland und im Südwesten können dagegen erneut einzelne Schauer und Gewitter entstehen.

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