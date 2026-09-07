Internationales Testturnier war ein Erfolg

Ein internationales Basketball-Turnier in der Stadt Salzburg? Das hat am vergangenen Wochenende in der Sporthalle Alpenstraße stattgefunden. Das Testturnier gewann am Ende der tschechische Klub Pisek. Die Veranstalter haben bereits Ideen für das kommende Jahr.
Die Salzburg Knights organisierten in der Sporthalle Alpenstraße am vergangenen Wochenende ein internationales Vorbereitungsturnier, um Basketball in der Stadt zu beleben. „Es war echt cool, wir haben gutes Feedback erhalten“, freute sich Mitveranstalter Raphael Miksch vom Verein Salzburg Knights. 30 Helfer pro Tag sorgten für einen perfekten Ablauf. „Das hat alles gut funktioniert“, meinte Miksch.
Den Sieg sicherte sich am Ende Pisek (Tch), das im Finale Gießen (D) mit 87:79 besiegte. Besonders freute er sich, dass sogar Auswärtsfans aus Deutschland die weite Reise in die Mozartstadt angetreten haben.
Aufgrund des Erfolgs soll 2027 das Turnier erneut stattfinden. Miksch hat dafür bereits mehrere Ideen, um für noch mehr Attraktivität zu sorgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.