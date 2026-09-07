Internationales Testturnier war ein Erfolg

Die Salzburg Knights organisierten in der Sporthalle Alpenstraße am vergangenen Wochenende ein internationales Vorbereitungsturnier, um Basketball in der Stadt zu beleben. „Es war echt cool, wir haben gutes Feedback erhalten“, freute sich Mitveranstalter Raphael Miksch vom Verein Salzburg Knights. 30 Helfer pro Tag sorgten für einen perfekten Ablauf. „Das hat alles gut funktioniert“, meinte Miksch.