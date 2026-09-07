Wie der Mensch den Everest zum Schmelzen bringt

Ab 2500 Metern wird die Luft bereits spürbar dünner - schlechte Voraussetzungen also, um sich dort länger aufzuhalten. Und doch hat sich der Mount Everest in den vergangenen Jahren zu einem populären Tourismusziel entwickelt. Jedes Jahr kommen etwa 50.000 bis 60.000 Menschen in den umliegenden Sagarmatha-Nationalpark, viele von ihnen mit dem Ziel, zu einem der beiden Everest-Basislager auf mehr als 5200 Metern zu wandern oder im besten Fall den fast 8849 Meter hohen Gipfel zu besteigen.