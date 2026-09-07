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Royale Pflichten getan

So chillen Prinz William und Prinzessin Kate

Royals
07.09.2026 17:00
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was bei Prinzessin Kate und Prinz William abgeht, wenn sie ...
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was bei Prinzessin Kate und Prinz William abgeht, wenn sie abends endlich ihre Ruhe haben und entspannen? Ein royaler Biograf hat es jetzt ausgeplaudert.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
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Von krone.at

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was bei Catherine, der Prinzessin von Wales, und Prinz William abgeht, wenn die royalen Pflichten getan sind und sie abends endlich ihre Ruhe haben und entspannen? Jetzt wurde das royale Geheimnis gelüftet.

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Ein Biograf des britischen Königshauses hat ausgeplaudert, wie der Thronfolger und seine Frau ihre gemütlichen Abende verbringen. Und das sei gar nicht so anders als die meisten Menschen. Prinz William möge es am meisten, einfach mit seiner Kate am Sofa zu chillen und eine ganz bestimmte Reality-Show anzuschauen. 

Diese überraschende Anekdote enthüllt der renommierte Royal-Experte Robert Hardman in seinem neuen Buch „Elizabeth II.: In Private. In Public. Her Story“. Darin zieht er einen interessanten Vergleich zwischen König Charles III. und seinem ältesten Sohn.

Glamour haben William und Kate im Alltag genug. Am Abend entspannen sie sich gerne vor dem ...
Glamour haben William und Kate im Alltag genug. Am Abend entspannen sie sich gerne vor dem Fernseher.(Bild: AP/Jaimi Joy)

Ganz anders als sein Vater Charles
„Der Thronfolger ist weniger traditionalistisch als sein Vater, aber auch weniger radikal“, schreibt Hardman. Während König Charles dafür bekannt ist, noch bis spät in die Nacht Briefe zu verfassen und Unterlagen zu bearbeiten, setzt William lieber auf Entspannung mit seiner Ehefrau.

Laut einem Mitglied seines Teams besteht die perfekte Abendgestaltung des Prinzen von Wales darin, „mit der Prinzessin vor ,The Traitors‘ zu sitzen“. Die erfolgreiche Reality-Show dreht sich um Täuschung, Strategien und überraschende Wendungen und scheint es dem royalen Paar besonders angetan zu haben.

Tagsüber getrennte Hobbys, abends Sofa-Zeit: Kate malt, William spielt Polo. Doch am liebsten ...
Tagsüber getrennte Hobbys, abends Sofa-Zeit: Kate malt, William spielt Polo. Doch am liebsten verbringen die Waleses gemütliche Stunden zu zweit.(Bild: APA-Images / Action Press / Royalfoto)

Ausgerechnet Täuschung und Taktik
Dass William und Kate ausgerechnet bei einer Show mitfiebern, in der sich alles um Täuschung und Taktik dreht, dürfte einige Beobachter schmunzeln lassen. Schließlich sorgt auch das Verhältnis zu Prinz Harry und Herzogin Meghan immer wieder für überraschende Wendungen.

So sollen die Sussexes ihre britischen Verwandten Berichten zufolge erst wenige Tage vor der öffentlichen Bekanntgabe darüber informiert haben, dass sie mit ihren Kindern nach Großbritannien zurückgezogen sind. Offiziell heißt es, Harry wünsche sich, dass auch Prinz Archie und Prinzessin Lilibet das britische Schulsystem kennenlernen und eine engere Verbindung zu ihrer Heimat aufbauen.

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Britische Medien bringen jedoch mittlerweile einen weiteren Beweggrund ins Spiel, der bei Prinz William alles andere als gut angekommen sein soll. Demnach habe Harry bereits damit begonnen, im Verborgenen an einem Filmprojekt zum 30. Todestag seiner Mutter, Prinzessin Diana, zu arbeiten. Hinter dem Rücken seines älteren Bruders. 

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