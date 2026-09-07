Serie „25 Jahre 9/11“
Als Bruce Springsteen die Nation trösten musste
Die Seismografen des Terrors: Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 versuchen Rockmusiker, Maler, Schriftsteller und Hollywood-Filmemacher die kollektive Verunsicherung, den Verlust der Unschuld der westlichen Welt sowie die Angst vor dem „gefährlichen Fremden“ künstlerisch zu verarbeiten. Allen voran: Bruce Springsteen, der „Boss“.
Es ist – natürlich! - Bruce Springsteen der den ultimativen musikalischen Kommentar zu den Anschlägen vom 11. September liefert. Sein Ende Juli 2002 veröffentlichtes Album „The Rising“ spendet einer Nation Trost und hilft dabei, die tiefen Wunden zu heilen. Springsteen komponiert die 15 Songs, nachdem ein verzweifelter Fan ihm „Bruce, wir brauchen dich jetzt!“ zuruft.
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