Braunbär stand plötzlich nur 20 Meter vor Jägern

Eigentlich hatten Josef Meiritsch und sein Jagdkollege, sein Neffe Hartwig am Samstagabend Wildschweine im Visier, die bei Vorderberg im Gailtal immer wieder Schäden in Wiesen und Maisäckern anrichten. Die beiden Jäger saßen auf einem Güterweg am Boden, einer beobachtete den Weg talwärts, der andere bergauf.