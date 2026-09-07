Zwei Mütter wegen Folter-Vorwürfen vor Gericht

Nach Tod des Mannes mit Erziehung überfordert

Ihr eigenes Leid schildert sie eindringlich und unter Tränen: Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes vor zehn Jahren sei sie am Boden und keine gute Mutter gewesen. Sie sei mit sich selbst so beschäftigt gewesen, dass ihr halt manchmal die Hand ausgerutscht wäre. „Aber misshandelt habe ich die Kinder nie.“ Außerdem sei sie nach dem Tod ihres Mannes über mehrere Jahre von der Jugendwohlfahrt unterstützt worden. „Wäre da mal was passiert, wäre das sofort weitergeleitet worden.“