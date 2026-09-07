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Triumph bei Masters-WM

Nach 37 Jahren sprintet Berger wieder zu Gold

Sport-Mix
07.09.2026 18:30
Andreas Berger mit seiner WM-Goldenen über 200 Meter.
Andreas Berger mit seiner WM-Goldenen über 200 Meter.(Bild: OELV)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Der Oberösterreicher Andreas Berger triumphierte bei der Masters-WM in Südkorea über 200 Meter, eroberte so das erste rot-weiß-rote Sprint-Gold. „Dass ich mit 65 Jahren noch so etwas erreiche, hätte ich mir vor einigen Jahren selbst nicht vorstellen können.“ Sein 60-m-Rekord hält noch immer.

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Dieser dritte Paukenschlag in der Karriere von Sprinter Andreas Berger kam unverhofft: Der 65-Jährige sorgte für ein rot-weiß-rotes Novum! Bei der Masters-WM im südkoreanischen Daegu gewann der gebürtige Gmundner Gold über 200 Meter in der Klasse M65 – und ist damit der erste österreichische Sprint-Weltmeister.

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